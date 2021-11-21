Мороз і дощ: синоптики повідомили, у яких регіонах України 22 листопада зіпсується погода

Українцям слід готуватися до зміни погоди.
Погода в Україні завтра, 22 листопада, буде переважно дощовою, лише місцями буде сонячно. Також у понеділок в регіонах температура повітря почне знижуватися.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Дощі 22 листопада прогнозують у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. В інших регіонах - сухо.
Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +5°С до +13°С. На Буковині вночі температура опуститься до -1°С.
У Києві протягом дня 22 листопада погода буде теж сухою. Температура вдень до 6-8°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.
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