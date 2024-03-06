Мороз і мокрий сніг з дощем: в Україні 7 березня погіршиться погода

У четвер, 7 березня, в Україні погіршиться погода. Місцями навіть прогнозують дощ та мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах - марно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вдень дощ з мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі на більшій території країни температура повітря буде становити 0-5° морозу, а вдень - від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті і в південних областях вночі - від +3° до -2°, а вдень 3-8° тепла.

В Карпатах вночі та вдень буде невеликий сніг. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-6° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 7 березня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 7 березня буде хмарно з проясненнями. Опадів не буде. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі 0-5° морозу, а вдень - від 1° морозу до 4° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 2-4° морозу, а вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні почнеться затяжне похолодання. А перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається від 16 березня.

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