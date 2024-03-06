Мороз і мокрий сніг з дощем: в Україні 7 березня погіршиться погода

Температура опуститься до 6° морозу.
У четвер, 7 березня, в Україні погіршиться погода. Місцями навіть прогнозують дощ та мокрий сніг.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах - марно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вдень дощ з мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі на більшій території країни температура повітря буде становити 0-5° морозу, а вдень - від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті і в південних областях вночі - від +3° до -2°, а вдень 3-8° тепла.
В Карпатах вночі та вдень буде невеликий сніг. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-6° морозу.
Погода в Києві
На Київщині 7 березня буде хмарно з проясненнями. Опадів не буде. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вночі 0-5° морозу, а вдень - від 1° морозу до 4° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 2-4° морозу, а вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні почнеться затяжне похолодання. А перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається від 16 березня.
Читайте також:
- Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: що на нас чекає в цей час
- Яке завтра, 7 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
- Сімейні свята 2024 року: дати, коли будемо вітати донечок, синів, мам, татусів, дідусів та бабусь
- Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 4 до 10 березня