Мороз і сніг: якою в Одесі буде погода на Новий рік

Синоптики обіцяють зимову погоду.
В Одесі останній тиждень 2021 року буде холодним, морозним і навіть сніжним.
За даними Укргідрометцентру, в новорічну ніч, 31 грудня, очікується мороз та сніг. Вдень температура складе -2 градуси, а вночі опуститься до -10 градусів.
1 січня температурні показники не змінюватимуться, проте цього дня можливі опади у вигляді снігу, на небі буде мінлива хмарність.
У перший тиждень нового року в Одесі збережеться морозна погода, температура коливатиметься від -7 до -1 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
Читайте також: