Мороз і сніг: якою в Одесі буде погода на Новий рік

Мороз і сніг: якою в Одесі буде погода на Новий рік

Синоптики обіцяють зимову погоду.

В Одесі останній тиждень 2021 року буде холодним, морозним і навіть сніжним.

За даними Укргідрометцентру, в новорічну ніч, 31 грудня, очікується мороз та сніг. Вдень температура складе -2 градуси, а вночі опуститься до -10 градусів.

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1 січня температурні показники не змінюватимуться, проте цього дня можливі опади у вигляді снігу, на небі буде мінлива хмарність.

У перший тиждень нового року в Одесі збережеться морозна погода, температура коливатиметься від -7 до -1 градусів.

Метеозалежність: якою буде зима в Україні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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