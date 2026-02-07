Мороз не відступає: синоптики дали тривожний прогноз на 8 лютого

Погода в Україні / © ТСН

Реклама

Українців попереджають про складні погодні умови у суботу, 8 лютого. У більшості регіонів країни очікується хмарна погода зі снігом та ожеледицею.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 8 лютого

Упродовж доби на півночі та в центральних областях прогнозують невеликий сніг. Температура там триматиметься в межах −4…−9°С як уночі, так і вдень.

Реклама

У східних та південно-східних регіонах, а також на Полтавщині й Закарпатті можливий дощ із переходом у мокрий сніг. У Карпатах та Прикарпатті синоптики попереджають про налипання мокрого снігу. На сході, у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях збережуться туман і ожеледь. Температура коливатиметься від −4°С до +1°С, а на Закарпатті та крайньому півдні прогріється до від +1°С до +6°С.

На дорогах країни — ожеледиця. Вітер північного та північно-західного напрямку, 5–10 м/с.

Погода в Києві та області 8 лютого

По Києву та області очікується хмарна погода з невеликим снігом. Температура — від −4 до −9°С, у столиці — близько −4…−6°С. Синоптики попереджають про ожеледицю, та оголиосили I рівень небезпеки.

Попередження про небезпечне метеорологічне явище

За прогнозом синоптиків, по всій країні на автошляхах прогнозується ожеледиця. У Карпатах і Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу. У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях прогнозують ожеледь і туман, при цьому видимість на дорогах знижуватиметься до 200–500 метрів. На всій території України оголошено І рівень небезпеки.

Реклама

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту», — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпечне метеорологічне явище / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, лютий у більшості регіонів пройде без погодних сюрпризів: середні температури відповідатимуть кліматичній нормі, а обсяги опадів залишаться в звичних для цього місяця межах.