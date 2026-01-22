"Мороз переміг": у Раді злили воду з труб опалення

Верховна Рада / © iStock

Через низьку температуру в будівлях комітетів Верховної Ради злили воду з труб, щоб запобігти аваріям.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

«У неймовірному в своєму драматизмі протистоянні з морозом, мороз переміг. Воду в комітетах злили. В прямому сенсі. З труб», — написав нардеп.

Водночас він запевнив, що депутати продовжують роботу і «зливатися не планують». За словами політика, ситуація має покращитися вже з наступного тижня: з 26 січня синоптики прогнозують у Києві потепління до +2°C.

Нагадаємо, після атаки на Київ Верховна Рада перебуває без опалення та води.

Раніше ми писали, що 20 січня росіяни знову вдарили по Києву, завдавши серйозної шкоди. Без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. До 80% із них тепло щойно подали після попередньої масованої атаки 9 січня.