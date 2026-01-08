Мороз понад 20° і сильні хуртовини: коли до України прийде арктичний холод

Собака. / © Associated Press

В Україні очікується складні погодні умови через переміщення активного циклону з південного заходу. Втім, після цього станеться вторгнення арктичного повітря з північних широт. Температура повітря суттєво знизиться.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі “РБК.Україна”.

Впродовж 8-9 січня погода погіршиться через переміщення активного циклону з південного заходу. Зокрема, в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються хуртовини та сильні шквали. Приріст снігового покриву також може бути до 15 см, а на півночі - до 20 см.

Вже завтра, 9 січня, циклон "буде відходити в північно-східному напрямку". Втім, після цього в Україні суттєво похолоднішає - надійде арктичне повітря з морозами.

"10-11 січня буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт", - розповіла Птуха.

Очікується зниження температури до 14-20 градусів морозу у західних та північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. Однак місцями стовпчики термометрів опустяться до -23°.

"У Кіровоградській і Полтавській областях вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз -6-12°", - зауважила Птуха.

Водночас температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області - "вночі та вдень може становити від 4° морозу до 4° тепла".

"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", - підсумувала синоптикиня.

Зауважимо, раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода у січні 2026-го. За їхнім прогнозом, у перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою від норми. Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

Нагадаємо, Європу також паралізувала страшна хуртовина. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту та скасування сотні рейсів аеропортів в різних країнах. Зокрема, у Франції, Нідерландах та Німеччині. Через погіршення погодних умов на континенті загинули щонайменше шестеро людей.

