Мороз повертається: де і коли в Україні вдарять заморозки до -3°

Заморозки. / © УНІАН

У вівторок, 7 квітня, в Україні стане прохолодніше. Місцями очікуються дощі, сильний вітер та навіть заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 7 квітня

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на південному сході буде помірний дощ, а вже вдень опади обіцяють у всіх регіонах. Крім того, на заході очікується сильний вітер — пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На півдні України буде тепліше — від +8° до +13°.

Прогноз погоди в Україні на добу 7 квітня. / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Погода погіршиться упродовж наступних кількох днів.

Вночі 7 квітня на заході, півночі, у більшості областей в центрів, а також 8-9 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Окрім того, на Закарпатті будуть заморозки в повітрі 0-3°. Синоптики попередили про ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Вночі 7-9 квітня на Закарпатті, 8-9 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, 9 квітня і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3°.

«Заморозки завдаватимуть шкоди плодовим деревам, що починають рано цвісти», — наголосили синоптики.

Похолодання в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомив, що до України надійдуть полярний холод та заморозки. Погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону «Rapunzel». Він принесе з собою атмосферні фронти з короткочасними дощами та місцями з грозами.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що весна бере паузу. Від 7 квітня до України надійде холодний атмосферний фронт — зі зниженням температури, дощами та навіть мокрим снігом. Втім, орієнтовно від 14-15 квітня до країни повернеться потепління.

