ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
2 хв

Мороз повертається: де і коли в Україні вдарять заморозки до -3°

Різке похолодання вдарить по Україні — у більшості областей очікуються заморозки і штормовий вітер.

Автор публікації
Олена Капнік
Заморозки. / © УНІАН

У вівторок, 7 квітня, в Україні стане прохолодніше. Місцями очікуються дощі, сильний вітер та навіть заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 7 квітня

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на південному сході буде помірний дощ, а вже вдень опади обіцяють у всіх регіонах. Крім того, на заході очікується сильний вітер — пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На півдні України буде тепліше — від +8° до +13°.

Прогноз погоди в Україні на добу 7 квітня. / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Погода погіршиться упродовж наступних кількох днів.

Вночі 7 квітня на заході, півночі, у більшості областей в центрів, а також 8-9 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Окрім того, на Закарпатті будуть заморозки в повітрі 0-3°. Синоптики попередили про ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Вночі 7-9 квітня на Закарпатті, 8-9 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, 9 квітня і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3°.

«Заморозки завдаватимуть шкоди плодовим деревам, що починають рано цвісти», — наголосили синоптики.

Похолодання в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомив, що до України надійдуть полярний холод та заморозки. Погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону «Rapunzel». Він принесе з собою атмосферні фронти з короткочасними дощами та місцями з грозами.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що весна бере паузу. Від 7 квітня до України надійде холодний атмосферний фронт — зі зниженням температури, дощами та навіть мокрим снігом. Втім, орієнтовно від 14-15 квітня до країни повернеться потепління.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie