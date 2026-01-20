- Дата публікації
Мороз слабшає, але повільно: де 21 січня очікується -20°, а де пригріє до +2°
Антициклон слабшає, але мороз тримається далі.
У середу, 21 січня, погоду в Україні ще зумовлюватиме область високого тиску, але значно нижчих значень від попередніх. Мороз досі тримається у багатьох регіонах. Опадів не прогнозується.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«На висотах вже надходитиме тепліша повітряна маса, але біля земної поверхні мороз слабшатиме повільно і дуже залежатиме від хмарності. Тому ще розраховуємо на холодну ніч та прохолодний день, особливо в західних і північних областях. Найтепліше — вдень на півдні країни та Закарпатті — до відлиги», — повідомили синоптики.
У середу в регіонах буде мінлива хмарність. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман.
Температура в областях
Вночі температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 12-17°, а місцями опуститься аж до 20° морозу. Вдень у цих регіонах очікується -5-10°.
На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу, а вдень — 2-7° морозу. На півдні та Закарпатті синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла.
Погода в Києві
У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вночі температура повітря на Київщині становитиме -12-17°, а місцями -20°. Вдень очікується 5-10° морозу. Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° морозу, а вдень 5-7° морозу.
Нагадаємо, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру» Іван Семиліт повідомив, що від 22 січня очікується послаблення морозів на кілька градусів. «Найближчими днями у регіонах сніжитиме, але з невеликою інтенсивністю.