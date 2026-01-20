Мороз слабшає, але повільно: де 21 січня очікується -20°, а де пригріє до +2°

Погода. / © Associated Press

У середу, 21 січня, погоду в Україні ще зумовлюватиме область високого тиску, але значно нижчих значень від попередніх. Мороз досі тримається у багатьох регіонах. Опадів не прогнозується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«На висотах вже надходитиме тепліша повітряна маса, але біля земної поверхні мороз слабшатиме повільно і дуже залежатиме від хмарності. Тому ще розраховуємо на холодну ніч та прохолодний день, особливо в західних і північних областях. Найтепліше — вдень на півдні країни та Закарпатті — до відлиги», — повідомили синоптики.

У середу в регіонах буде мінлива хмарність. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман.

Температура в областях

Вночі температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 12-17°, а місцями опуститься аж до 20° морозу. Вдень у цих регіонах очікується -5-10°.

На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу, а вдень — 2-7° морозу. На півдні та Закарпатті синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вночі температура повітря на Київщині становитиме -12-17°, а місцями -20°. Вдень очікується 5-10° морозу. Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° морозу, а вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру» Іван Семиліт повідомив, що від 22 січня очікується послаблення морозів на кілька градусів. «Найближчими днями у регіонах сніжитиме, але з невеликою інтенсивністю.