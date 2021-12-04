Мороз та сніг в Україні: у Карпатах розгорнули пункти обігріву, а на дорогах Рівненщині чергують екстрені служби (фото)

Мороз та сніг в Україні: у Карпатах розгорнули пункти обігріву, а на дорогах Рівненщині чергують екстрені служби (фото)

Мобільні пункти обігріву з'явилися на чотирьох карпатських перевалах.

На карпатських перевалах у зв’язку із морозами та снігопадами рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву.

Про це повідомляють у ДСНС.

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Зокрема, мобільні пункти обігріву розгорнули 3 грудня на чотирьох карпатських перевалах: Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському та Вишківському.

Зазначається, що там люди не лише можуть зігрітися та відпочити, а випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також там розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, за необхідності, надати допомогу водіям.

Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Крім того, у ДСНС додали, що через погіршення погодних умов рятувальники разом із поліцейськими здійснюють моніторинг стану доріг Рівненської області. Так, на автошляхах області чергують мобільні групи та спецтехніка ДСНС, Національна поліція України та Служби автомобільних доріг.

"Ситуація відстежується у цілодобовому режимі та перебуває під контролем екстрених служб. У разі виникнення надзвичайних випадків на дорогах, напоготові важка інженерна техніка", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня. У зв'язку з небезпечною погодою служба порятунку закликає туристів та місцевих мешканців дотримуватися правил безпеки під час походу у гори.

Нагадаємо, перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними. Де вихідними йтиме сніг, а де дощитиме, читайте тут.