Мороз вночі і потепління вдень: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 жовтня

У п'ятницю, 21 жовтня, в Україні опади припиняться, лише вночі у східних та південно-східних областях очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, температура повітря становитиме вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 21 жовтня також буде сухо, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 9-11°.

Як пише синоптикиня Наталія Діденко, від завтрашнього дня потепліє. "Не так, щоб аж +20°, проте в західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме 10-14°, на решті території буде 8-12°. Вночі холодно, правда, але ж - середина осені, очікується від 2° морозу до 4° тепла", - прогнозує вона.

Більше того синоптикиня додає, що надалі потепління зміцніє, а найближчі дощі з'являться в Україні аж у неділю, 23 жовтня.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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