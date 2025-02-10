Морози б'ють по енергосистемі: експерт відповів, чи будуть відключення найближчим часом

Цього тижня температура значно знизиться, що може спричинити додаткове навантаження на енергосистему.

Якщо середньодобова температура опуститься до -6…-7°C, в Україні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

"Є необхідність морально приготуватися до відключень. Якщо морози зберігаються, то можливі обмеження споживання. Вони не будуть більшими ніж одна черга, щонайменш зараз для цього немає підстав. Звісно, якщо будуть російські атаки, то передбачити розвиток подій важко", – зазначив Харченко.

Очікується, що цього тижня температура значно знизиться, що може спричинити додаткове навантаження на енергосистему.