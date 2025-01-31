Морози чи весняне тепло: якою буде погода в Україні вихідними, 1-2 лютого

У деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг.
В Україні найближчими днями очікується похолодання. 1-2 лютого максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6°С.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, лише у південній частині країни в суботу температура повітря буде в межах +8...+12°С.
"Завтра переважно дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Захід та північ побудуть у щільній хмарності, хіба в Карпатах можливий мокрий сніг", — написала вона.
Погода у Києві
У Києві 1-2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується в столиці +5°С, а у неділю — +3°С.
"Надалі, як і в більшості областей України, в Києві також холоднішатиме до мінусів. За попередніми прогнозами, діапазон денної температури — орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3...-8 градусів, під час прояснень можливо на пару градусів нижче", — написала Діденко.
Раніше синоптики повідомили, що до України йде похолодання. Коли та де зміняться погодні умови — читайте у новині.
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