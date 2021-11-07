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Морози до -4° С і дощі: синоптики розповіли, коли і у яких регіонах України зміниться погода

Морози до -4° С і дощі: синоптики розповіли, коли і у яких регіонах України зміниться погода

pixabay.com

Українців очікують нічні заморозки.

Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. До регіонів, за даними синоптиків, йде похолодання.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, 9 листопада в регіонах опуститься температура повітря, а також дощитиме. Температура повітря вдень на заході опуститься до +2° С, уночі очікується від 0° С до +3° С. У східних областях синоптики прогнозують вдень від +5° С до +9° С, нічна температура - від +3° С до +7° С.

На півночі прогнозують вдень +2° С до +4° С, уночі - 0° С-2° С з позначкою "+". На півдні денна температура сягне позначок до +10° С. У центральних областях вдень +3° С до +8° С, уночі - від 1° С до +6° С.

Дощитиме 9 листопада у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях і в Криму.

Вже 10 листопада у більшості областей очікуються нічні заморозки до -4° С. Виняток - північ та окремі райони сходу, де поки що вночі ще буде "плюсова" температура.

Але 11 листопада мороз накриє вночі усі регіони України. Вдень буде поки що тепло. 

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.

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