Морози до -4° С і дощі: синоптики розповіли, коли і у яких регіонах України зміниться погода

Українців очікують нічні заморозки.
Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. До регіонів, за даними синоптиків, йде похолодання.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Так, за даними синоптиків, 9 листопада в регіонах опуститься температура повітря, а також дощитиме. Температура повітря вдень на заході опуститься до +2° С, уночі очікується від 0° С до +3° С. У східних областях синоптики прогнозують вдень від +5° С до +9° С, нічна температура - від +3° С до +7° С.
На півночі прогнозують вдень +2° С до +4° С, уночі - 0° С-2° С з позначкою "+". На півдні денна температура сягне позначок до +10° С. У центральних областях вдень +3° С до +8° С, уночі - від 1° С до +6° С.
Дощитиме 9 листопада у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях і в Криму.
Вже 10 листопада у більшості областей очікуються нічні заморозки до -4° С. Виняток - північ та окремі райони сходу, де поки що вночі ще буде "плюсова" температура.
Але 11 листопада мороз накриє вночі усі регіони України. Вдень буде поки що тепло.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.
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