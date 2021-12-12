Морози і багато опадів: прогноз погоди в Україні на тиждень і День святого Миколая

Морози і багато опадів: прогноз погоди в Україні на тиждень і День святого Миколая

Найсильніші морози очікуються в Карпатах.

Тиждень, 13-19 грудня, в Україні буде прохолодний та багатий на опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 13 грудня, в країні, крім сходу, очікуються опади переважно у вигляді дощу, в західних областях - снігу. Температура вночі та вдень в західних та східних областях близько 0° (в Карпатах 3-8° морозу), на решті території 0-5° тепла, на півдні 4-9° тепла. В західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

14-15 грудня у південній частині помірні, вночі 14 грудня і в більшості західних, центральних та північно-східних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (у західних областях вночі 1-6° морозу, на півдні країни вдень 1-7° тепла), в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У четвер, 16 грудня, у західних, північних та центральних областях, 17-18 грудня і на День святого Миколая - 19 грудня, в усіх регіонах України, очікується сніг. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 3° тепла, на півдні країни вдень до 5° тепла, в Карпатах вночі 3-9° морозу, вдень 0-6° морозу.

У Києві 13 грудня ітиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 0-5° тепла. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. 14-15 грудня у столиці буде без істотних опадів, лише 15 грудня можливий мокрий сніг. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. 16-17 грудня у Києві прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, а вихідними, 18-19 грудня, похолоданя і сніг.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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