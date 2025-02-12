Морози накрили Україну: як довго протримається "мінус" і де буде найхолодніше

До України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами. На скільки затримається мінусова температура, де намете кучугури, та якою буде погода в лютому загалом – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Якою буде погода поточного тижня

Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків, слабкий або помірний. Про це зокрема повідомила синоптикиня Наталка Діденко. А метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у середу, 12 лютого, продовжиться період сухої та спокійної погоди у всіх регіонах України. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…-9 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті -4…+1 °С; вдень -2...+3 °С. Загалом, синоптики повідомляють, що до України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. Вихідними в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях. Вдень температура підніматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання. Наталка Діденко також прогнозує, що сніг можливий лише після 16 лютого, а от потепління наразі не прогнозується.

"Надалі в Україні – синоптична нудьга й метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси") Якийсь сніг з'явиться аж через тиждень, після 16 лютого. Про потепління поки не йдеться, типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце (чи й без), виходьте пройтися, свіже повітря ніколи не завадить, але одягайтеся відповідно температурі повітря – все ж зима і на календарі, і надворі".

Про те, що Україну вже найближчим часом почне засипати снігом, повідомляється і на ресурсі Ventusky. Вихідними в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається з заходу. Про потепління наразі не йдеться – температура вночі 0°…-10°, вдень -3°…+2°. На дорогах – ожеледиця. Зокрема, в Києві сніг очікується вже від 15 лютого. Синоптики Укргідрометцентру також додають що в неділю, 16 лютого, в більшій частині країни прогнозують опади, зокрема в південних, західних областях, вдень також в центральних регіонах дощ зі снігом, місцями – лише дощ. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі -2…+3 °С. А вдень синоптики прогнозують до +5 °С. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України та доволі суворим на Сумщині і в східних областях. Закарпатська область, яку з півночі та сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться теплою, +6...+8 градусів. В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – зима завершиться дощами з мокрим снігом. В північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочався з невеликого "плюса", але вже згодом температура змінилася на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишили після 10 лютого, а ось найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до -8. В решті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого. Вдень 0-2 градуси морозу, вночі за прояснень – до -5. Ближче до березня поступово потеплішає до +3-4 градусів, на Сумщині не вище +2. Друга половина місяця буде "мокрою" в усіх областях: майже щодня можливий дощ зі снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують. В центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. "Центром холоду" виявиться Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а за прояснень – до -8 морозу.

Також регіон накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. У трьох східних областях – це Харківська, Донецька й Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів – вночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця до 14-го числа і вдень, і вночі очікуються морози від -1 до -3 градусів, а вночі на Донбасі й Луганщині – до -10 градусів. Опади в регіоні будуть незначні, це дощ і мокрий сніг. Дощитиме та сніжитиме в похмурі дні з плюсовими температурами вдень, тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова "каша", а на дорогах – ожеледиця. На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потеплішає: як було +3-4 градуси вдень, так і залишиться. Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо "ковдра" з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів. Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде.

Раніше йшлося про те, що до України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. Вихідними в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях.

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