Морози, потепління та опади: синоптик розповів про погоду на тиждень, 13 -19 лютого

Протягом тижня в Україні будуть температурними коливаннями та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Погоду формуватиме потужний та малорухомий антициклону, що панує над Південною та Центральною Європою.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"На найближчий тиждень погодні умови в нашій країні характеризуватимуться помітною мінливістю. Більш холодні повітряні маси пануватимуть на Лівобережжі України, тоді як на заході та півдні країни середня температура протягом тижня буде помітно вищою за кліматичну норму", - каже Кібальчич.

У понеділок, 13 лютого, опадів не очікується, але вдень у східних областях буде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 10°-5° морозу, вдень -2°+3°.

У вівторок, 14 лютого, в Україні буде сніг та мокрий сніг. У північних та східних областях - хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі буде -3° +2°, а вдень -1° +4°

У середу, 15 лютого, невеликий сніг пройде на Лівобережжі України. На дорогах ожеледиця.Температура повітря вночі 6°-1°морозу, а вдень -2°+3°.

У четвер, 16 лютого, невеликий сніг буде лише на сході. На решті території - опадів. У західних областях вночі та вранці тумани. Температура повітря вночі на півночі та сході 13°-8° морозу, а - 7°-2° мрозу. На решті України вночі -6°-1°, вдень - до +4°.

У п'ятницю, 17 лютого, на заході та в центрі - опади у вигляді снігу та дощу. На решті території України сухо. Температура повітря вночі у східних та північних областях 15°-10° морозу, а на решті території -5°-0°. Вдень - від -1° до +4°.

На вихідні, 18 -19 лютого, циклон призведе до погіршення погоди по всій території України. Так, будуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Температура повітря підвищиться до -1°+4°, вночі 2-7 тепла. У західних та південних областях місцями буде до +13°.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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