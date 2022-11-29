Морози потихеньку підбираються: прогноз погоди в Україні на останній день осені, 30 листопада

Середа, 30 листопада, в Україні буде переважно сухою та з невеличкими морозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 листопада в країні буде переважно без опадів, лише у більшості північних областей вночі очікується невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

У Києві 30 листопада вночі також ітиме невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу.

Як прогнозує Наталія Діденко, листопад завершиться в Україні нічним морозцем, денним близько нуля, слизькуватими дорогами, тротуарами, а також без снігу чи дощу. Вітер 30 листопада буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами, некомфортний, зазначає Діденко.

У Києві, за її даними, найближчої ночі трохи політає сніжок, вдень 30 листопада опадів не очікується. На дорогах буде слизько. Найближчої ночі похолоднішає до -3-6°, вдень буде близько нуля.

"Морози потихеньку підбираються, але помірковані, не кусючі", - говорить синоптикиня.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін попередив українців про похолодання, яке прийде вже від початку зими - 1-2 грудня. Водночас за його прогнозами, в Україні припиняться опади та встановиться сонячна та морозна погода. Така погода, прогнозує синоптик, протримається орієнтовно до 10-12 грудня, а далі знову потепліє.

Загалом, за даними Щедріна, грудень буде найтеплішим місяцем цієї зими та багатим на опади у вигляді снігу та дощу. Погоджується з ним і керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик, який також прогнозує, що грудень буде найтеплішим місяцем нинішньої зими.

Водночас синоптик Володимир Деркач говорить, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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