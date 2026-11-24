Якою буде зима 2026–2027 в Україні / © ТСН

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До календарної зими залишилося менше тижня, тож українці вже цікавляться, якою буде погода у грудні 2026 року, а також у січні та лютому 2027-го. Хтось чекає на сніг і морози, інші сподіваються на теплішу зиму.

За попереднім прогнозом метеорологічного сайту Wisemeteo, зима в Україні буде помірно холодною, зі снігопадами та без екстремальних температурних коливань.

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Якою буде зима 2026–2027 в Україні: прогноз на три місяці

За прогнозом Wisemeteo, зимові місяці в Україні будуть помірно холодними, а снігопади очікуються протягом усього сезону. Найвідчутніші морози прогнозують у січні та першій половині лютого.

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«Після 21 грудня зима візьме гору», — зазначають у прогнозі Wisemeteo.

За словами синоптиків, зима може бути мінливою: періоди морозної погоди чергуватимуться з відносно теплими днями.

Погода в грудні 2026 року: коли чекати на морози та сніг

За прогнозом Wisemeteo, початок грудня у Києві буде відносно теплим. У першій половині місяця вдень очікується від 0 до +2 градусів, вночі температура опускатиметься трохи нижче нуля.

Після 21 грудня прогнозують похолодання: мінусова температура можлива навіть удень.

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«Сильних морозів не очікується», — додають у Wisemeteo.

Опади протягом місяця розподілятимуться нерівномірно. За попередніми оцінками, близько 13 днів грудня можуть бути зі снігом. У новорічну ніч, за цим прогнозом, істотних опадів не очікується.

Погода в січні та лютому 2027 року: коли очікуються найсильніші морози

За прогнозом Wisemeteo, січень буде одним із найхолодніших місяців зими. Найбільше похолодання очікується у другий тиждень місяця: вночі температура може опускатися до -12 градусів. Після 11 січня стане трохи тепліше, однак денна температура, за прогнозом, переважно залишатиметься нижче нуля.

Снігопади в січні прогнозують на початку місяця — орієнтовно від 3 до 7 січня, а також 13–14 січня. Загалом місяць може бути холодним, але не надто сніжним.

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Лютий у Києві також розпочнеться з морозів. Найхолоднішими, за попередньою оцінкою Wisemeteo, будуть перші два тижні місяця. Саме на цей період припадатиме більшість сніжних днів.

У другій половині лютого температура поступово підвищуватиметься, хоча вночі ще можливі морози.

«Різкого переходу до весняної погоди наприкінці місяця прогноз не передбачає», — підсумовують у Wisemeteo.

Чи засніжить Київ на Новий рік 2027: прогноз синоптиків

Одне з найпопулярніших запитань напередодні свят — чи зустрінуть українці Новий рік зі снігом. За прогнозом Wisemeteo для Києва, у ніч проти 1 січня очікується суха погода, тому снігопад безпосередньо у святкову ніч малоймовірний.

Втім, за словами синоптиків, це не означає, що Новий рік буде без снігу. Якщо у другій половині грудня випадуть опади, а температура повітря залишатиметься мінусовою, сніговий покрив може зберегтися до свят.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до України прийшла справжня зимова погода. В низці регіонів випав перший сніг, а в деяких містах уже утворився сніговий покрив. Зокрема, засніжило Харків та північ Одещини.

Найбільше снігу випало в Карпатах, де також суттєво похолодало. В одному з гірських районів сніговий покрив сягнув майже колін, а температура повітря опускалася до 11 градусів морозу. Такі погодні умови вже створюють справжню зимову атмосферу в окремих частинах країни.

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