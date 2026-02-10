Морози до -18 та нові "гойдалки": якою буде погода в Україні 11 лютого

Прогноз погоди 11 лютого / © ТСН

В Україні очікується суттєва зміна погодних умов. Через активну ротацію повітряних мас у країні посилиться вітер, а температурні показники продемонструють значні контрасти — від глибоких «мінусів» вночі до відлиги вдень.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, ніч проти 11 лютого буде морозною. На більшості території очікується -9…-13 градусів.

На північному сході температура впаде найнижче — до -12…-18 градусів.

На заході та півдні буде значно тепліше — -1…-5 градусів.

Вдень 11 лютого стовпчики термометрів покажуть 0…-5 градусів. Однак у західних областях і південній частині країни повітря прогріється до +1…+5 градусів.

Характерною ознакою погоди 11 лютого стане сильний вітер. Через зміну холодного повітря на тепле очікується рвучкий південний вітер.

Щодо опадів, то мокрий сніг пройде в західних областях. Також є ймовірність опадів на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. На решті території України — без істотних опадів.

Якою буде погода у Києві

У столиці найближчої ночі прогнозують близько -10 градусів, вдень температура підніметься до -2 градусів.

Середа у Києві буде вітряною, хмарність збільшиться, місцями можливий незначний мокрий сніг.

Діденко наголошує, що вже з 12 лютого потепління зміцніє — у більшості областей вдень будуть «плюси». У зв’язку з цим синоптикиня закликає бути особливо обережними, адже на дорогах та тротуарах: можлива ожеледиця та підтавання льоду. А біля будинків є ризик падіння бурульок та зсувів снігу з дахів.

Також зміна погоди може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Різкі перепади тиску та температури можуть порушити рівновагу судин, тому лікарі радять у ці дні уважніше стежити за станом здоров’я.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.