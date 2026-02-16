Морози до -20, сильні опади: прогноз погоди в Україні на тиждень, 16-22 лютого

До України повернулося похолодання / © Associated Press

Реклама

Через циклон, який приніс до України мінусові температури, на дорогах буде дуже небезпечно. Особливо це стосується західних, північних та центральних областей.

Про погодні умови до кінця тижня повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 16 лютого

Уночі передбачаються складні погодні умови. У північних областях очікується значний сніг, хуртовина, місцями ожеледь. На решті території помірні опади у вигляді дощу, снігу. Вдень невеликий сніг очікується у північних та північно-західних регіонах. Вітер переважатиме південний із переходом на західний, 9 — 14 м/с, пориви (крім західної частини), 18 — 23 м/с. У північних та західних регіонах на дорогах ожеледиця, снігові замети.

Реклама

Вівторок, 17 лютого

Уночі по всій Україні без істотних опадів. Вдень на заході очікується сніг, у південних та місцями центральних регіонах опади змішаного типу (сніг, мокрий сніг, дощ, мряка), місцями ожеледь. Нічна температура повітря -5 -15 градусів, на крайній півночі місцями до -20 градусів, на півдні та Закарпатті близько 0. Денна у північних, західних і північно-східних областях -1 -7 градусів, в інших регіонах 0 +5 градусів.

Середа, 18 лютого

Опади у вигляді снігу, місцями з дощем, пройдуть на Лівобережжі вдень, можливі значні опади, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. У західних областях переважно мокрий сніг. Вітер очікується північного та північно-східного напрямку, 7 — 12 м/с, часом поривчастий. Нічна температура повітря -4 -11 градусів, на заході та півдні -3 +3 градуси, денна -5 +5 градусів.

Четвер, 19 лютого

Уночі дощ із переходом у сніг пройде на сході, у Криму та Приазов’ї. Вдень у більшості областей переважно спокійна погода, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2 -12 градусів, венна -2 +3 градуси.

П’ятниця, 20 лютого

Уночі по всій країні без істотних опадів, вдень у західних областях, а також місцями у центрі та на півночі очікується сніг. Місцями слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря -5 +2 градуси, денна +1 +6 градусів, на півдні +6 +11 градусів.

Реклама

Субота, 21 лютого

Очікуються опади переважно у вигляді снігу, мокрого снігу, на південному сході з дощем. Місцями можливий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний / північно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -4 +2 градуси, денна -2 +3 градуси.

Неділя, 22 лютого

Мокрий сніг очікується по всій країні. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 -8 градусів, денна -4 +1 градус.

Нагадаємо, Київ накрила негода. Зокрема, заблоковано рух трасою Одеса — Київ, а в самій столиці зафіксовано затори та аварії.