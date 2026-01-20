Морози до -20° та тумани: прогноз погоди в Україні на 20 січня (мапа)

Січень / © pexels.com

Реклама

В Україні у вівторок, 20 січня, хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

У більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Реклама

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на заході та півночі країни місцями до 20°, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

Мапа погоди на 20 січня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та на Київщині хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями туман.

Реклама

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу.

Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

Реклама

Раніше ми писали про зимовий лайфгак для водіїв: як швидко очистити лобове скло від льоду без шкребків і подряпин. Достатньо увімкнути обдув на максимум. Експерти зазначили, що тепле повітря з вентилятора здатне розтопити кригу всього за кілька хвилин.