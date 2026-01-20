- Дата публікації
Морози до -20° та тумани: прогноз погоди в Україні на 20 січня (мапа)
У більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.
В Україні у вівторок, 20 січня, хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, на заході та півночі країни місцями до 20°, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.
Яка погода у Києві та області
У Києві та на Київщині хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вночі та вранці по області місцями туман.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
У Києві вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу.
Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.
