Морози до -7 та сніг: синоптики розповіли, де 10 листопада різко зіпсується погода

Заморозки \ фото ілюстративне / © Credits

Реклама

У вівторок 10 листопада, в Україні очікується переважно суха погода, проте в окремих регіонах синоптики прогнозують вітер і нічні морози. Утім, уже найближчими днями погода почне змінюватися через вплив атлантичних атмосферних фронтів.

Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні 10 листопада очікується переважно суха погода завдяки антициклону, лише ввечері на заході можливі дощ із мокрим снігом. Найхолодніша ніч буде на заході, де очікується до -4 градусів морозу, тоді як на решті території вночі прогнозують від 0 до +6 градусів тепла.

Реклама

За її словами, вдень на півдні та заході температура прогріється до +4…+9, місцями на півдні до +12, а на півночі, у центрі та на сході — до +3…+7. На Правобережжі та в Києві вівторок буде вітряним, у столиці без опадів і буде близько +5…+6 градусів тепла.

Як зазначає Діденко, загалом тиждень буде відносно теплим, із піком потепління в п’ятницю, 13 листопада, проте вже від найближчих вихідних, 14–15 листопада, температура почне знижуватися.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що до України прийде тепло з півночі Італії та Середземномор’я

«Блокуючий наповнений холодом «KLAUS» — це знайомий нам антициклон, вже відтісняє ативна Атлантика на Каспій. Така конфігурація баричних систем змінить напрямок повітряних потоків над Україною. Замість надходження арктичного холоду, на цьому тижні нас чекає надходження тепла з півночі Італії та Середземномор’я», — повідомляє синоптик.

Реклама

За словами Постриганя, атмосферний вихор «Pia» працюватиме як «потужний атмосферний тепловий насос», закачуючи субтропічне повітря, що принесе поступове потепління на фоні періодичних дощів. Завтра, 10 листопада, погода суттєво не зміниться: буде переважно хмарно, вночі близько 0, а вдень +5…+7 тепла.

У середу та четвер посилиться вплив атмосферних фронтів із дощами, місцями мокрим снігом і рвучким вітром, вночі очікується +2…+4, а вдень +6…+8 тепла. За попередніми прогнозами, наприкінці тижня варто чекати на пік потепління.

В Українському гідрометцентрі прогнозують в Україні 10 листопада хмарну погоду із проясненнями. Істотних опадів не передбачається, лише в більшості західних областей вдень будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Вітер дутиме переважно південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

Температура повітря вночі очікується від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, на заході країни очікується від -2 до -7 морозу. Вдень в Україні повітря прогріється до +3…+8 градусів тепла, на Одещині буде до +12.

Погода в Україні 10 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 10 листопада буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер дутиме переважно південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 тепла до -3 морозу, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла. У Києві вночі буде до +2 тепла, вдень очікується від +5 до +7 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 10 листопада погоду визначатиме вночі поле підвищеного атмосферного тиску, вдень проходження атмосферного фронту з південного заходу, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів, лише в другій половині дня очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +1 до +6 градусів морозу, вдень очікується від +5 до +10 градусів тепла. У Львові температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -4 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +7…+9 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 10 листопада буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від -2 до +3 градусів тепла;

вдень від +4 до +9 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від 0 до +2;

вдень від +5 до +7.

Погода в Харкові

На Харківщині 10 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме південної чверті та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +4 тепла до -1 градуса морозу, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +1 до +3 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+7 градусів тепла.

Погода в Одесі

У вівторок, 10 листопада, на Одещині та вздовж узбережжя очікується мінлива хмарність і без істотних опадів, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах і біля узбережжя синоптики прогнозують серпанок та туман із видимістю від 200 до 1000 метрів.

Вітер буде південно-східним та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень вздовж узбережжя посилиться до 12–17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 морозу до +3 тепла, а подекуди сягатиме +8 тепла, вдень повітря прогріється до +7…+12.

Морська вода біля узбережжя матиме температуру +10…+11, хвилювання моря вночі буде легким, а вдень — значним, при цьому безпечні рівні моря зберігаються. Безпосередньо в Одесі погода буде дещо теплішою: мінлива хмарність без істотних опадів, південно-східний вітер 7–12 м/с, вночі +6…+8 тепла, а вдень +10…+12 тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима в Україні у 2026-2027 році.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів