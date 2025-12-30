ТСН у соціальних мережах

Морози і сніг повертаються: синоптикиня назвала дату похолодання

В Україні температура повітря суттєво опуститься.

В Україні 2025 рік завершиться красивою зимовою погодою. У середу, 31 грудня, очікується сніг, а також мороз. На дорогах — ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вже найближчої ночі температура повітря опуститься до 3-7° морозу. На сході та північному сході країни буде холодніше 4-9° морозу. Вдень у середу у більшості областей передбачається 2-5° морозу.

У Києві 31 грудня погода буде холодною, із снігом та сильними поривами вітру. Вночі очікується -7°, а вдень близько -5°.

У четвер, 1-го січня, та у п’ятницю, 2 січня, в Україні затримуються морози. В нічні години стовпчики термометрів покажуть 7-14°. Вдень 1 січня буде 4-7° морозу, а вже 2-го січня температура повітря підвищиться.

«На Новий рік буде морозно та сніжно. Надалі, від 2-3 січня, потепліє, але морозні хвилі ще надходитимуть», — йдеться у повідомленні синоптикині.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода у січні 2026-го. Зазначається, що у перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою від норми. Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

