Морози набирають обертів: якою буде погода 19 січня
Понеділок почнеться холодною погодою, морози триватимуть.
Понеділок, 19 січня, в Україні почнеться суттєвим похолоданням і стійкою морозною погодою.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Найближчої ночі очікується -14… -22ºC, завтра вдень -9… -14ºC. У південних регіонах температура буде дещо вищою.
«У південній частині буде на кілька градусів вище, проте також морозно, навіть у Криму. Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені», — додала синоптикиня.
Синоптикиня пояснює таку ситуацію впливом потужного антициклону з Азії, який поширює зону високого атмосферного тиску і на територію України.
Також прогнозується ожеледиця на дорогах у більшості областей.
У Києві 19-го січня буде сухо та морозно. Вночі -15ºC, вдень -10ºC. Істотних опадів не очікується.
Раніше синоптики повідомили, що в Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.