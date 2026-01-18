ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
891
1 хв

Морози набирають обертів: якою буде погода 19 січня

Понеділок почнеться холодною погодою, морози триватимуть.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Січень показує свій характер

Січень показує свій характер / © pexels.com

Понеділок, 19 січня, в Україні почнеться суттєвим похолоданням і стійкою морозною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Найближчої ночі очікується -14… -22ºC, завтра вдень -9… -14ºC. У південних регіонах температура буде дещо вищою.

«У південній частині буде на кілька градусів вище, проте також морозно, навіть у Криму. Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені», — додала синоптикиня.

Синоптикиня пояснює таку ситуацію впливом потужного антициклону з Азії, який поширює зону високого атмосферного тиску і на територію України.

Також прогнозується ожеледиця на дорогах у більшості областей.

У Києві 19-го січня буде сухо та морозно. Вночі -15ºC, вдень -10ºC. Істотних опадів не очікується.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

