Укрaїнa
513
2 хв

Морози не покинуть Україну до кінця місяця: коли чекати на потепління

В Гідрометцентрі дали прогноз погоди на другу половину січня і розповіли, коли в Україні нарешті потеплішає.

Дмитро Гулійчук
Коли в Україні нарешті потеплішає

Коли в Україні нарешті потеплішає / © Associated Press

Українцям, яким набрибли морози і заметілі, не варто сподіватися на швидке потепління, адже січень і далі буде морозним.

Про це розповіла начальник відділу взаємодії за ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха, передає «Інтерфакс-Україна».

За її словами, «дуже оптимістичних прогнозів» щодо підвищення температури синоптики не очікують, але й додаткового зниження температури не повинно бути.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 13-18 січня в Україні збережеться по-справжньому зимова погода — холодно вночі і з відповідним морозом вдень у більшості областей. Трошки тепліше на півдні, південному сході України і на Закарпатті „, — зазначила Птуха.

Вона пояснила, таку холодну погоду зумовлює поле високого атмосферного тиску поблизу земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах. Тиск поступово зростатиме, тож в Україні переважатиме погода без опадів.

У Карпатах і на Закарпатті у вівторок вдень, 13 січня температура дещо знизиться. В Україні 15-16 січня прогнозується невеликий сніг, за винятком північно-західної частини країни. Опади очікуються і 16 січня на більшій частині території України.

За прогнозами Укргідрометцентру, друга декада січня буде холодною: температура опуститься нижче кліматичної норми. Загалом увесь місяць буде помірно морозним. Проте в третій декаді січня ймовірно буде певне потепління, проте мороз збережеться.

«На початку зимового сезону наші фахівці озвучували середньомісячні значення температури, які можуть бути впродовж зимових місяців, і співвідносили їх із кліматичними нормами. Очікувалося, що грудень буде теплішим за норму, січень — на півтора градуса нижче за кліматичну норму, а лютий, за попередніми розрахунками, в межах норми або вище», — нагадала Птуха.

Нагадаємо, що аномальне похолодання накрило Україну.

513
