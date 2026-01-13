ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Морози не відступають: прогноз погоди в Україні на 14 січня

Найближчої ночі передбачається температура до -20 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © unsplash.com

Через складну погодну ситуацію та наслідки російських обстрілів зараз українці особливо уважно стежать за прогнозами. Однак прогностичні моделі постійно змінюються, а очікуване послаблення морозів щодня «пересувається» — то на 15 січня, то на 17-те.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Ще вчора в прогнозі було пару хвиль послаблення морозу, я зазираю сьогодні і що я бачу? Внизу — прогностична діаграма для Києва і там чітко видно, що найближчим часом щось не видно якихось послаблень морозу! Вночі весь час в межах -14…-17 градусів, вдень близько -10 градусів», — зазначила експертка.

За даними Діденко, 14 січня в Україні збережеться морозна погода. Вночі очікується -10…-15 градусів, на півночі — до -20. Удень стовпчики термометрів покажуть -9…-14, на заході — -7…-12, на півдні — -2…-6 градусів. На дорогах прогнозують ожеледицю, місцями можливий слабкий сніг, однак загалом істотних опадів не передбачається.

У Києві вночі температура знизиться до -13…-15 градусів, удень буде близько -10. Опадів не очікується, але через мороз і вологу поверхні залишатимуться слизькими.

Нагадаємо, аномальне похолодання та снігопади накрили Україну. Експерти прогнозують, що холодна погода триматиметься як мінімум тиждень.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie