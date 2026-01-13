Морози не відступають: прогноз погоди в Україні на 14 січня

Прогноз погоди / © unsplash.com

Через складну погодну ситуацію та наслідки російських обстрілів зараз українці особливо уважно стежать за прогнозами. Однак прогностичні моделі постійно змінюються, а очікуване послаблення морозів щодня «пересувається» — то на 15 січня, то на 17-те.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Ще вчора в прогнозі було пару хвиль послаблення морозу, я зазираю сьогодні і що я бачу? Внизу — прогностична діаграма для Києва і там чітко видно, що найближчим часом щось не видно якихось послаблень морозу! Вночі весь час в межах -14…-17 градусів, вдень близько -10 градусів», — зазначила експертка.

За даними Діденко, 14 січня в Україні збережеться морозна погода. Вночі очікується -10…-15 градусів, на півночі — до -20. Удень стовпчики термометрів покажуть -9…-14, на заході — -7…-12, на півдні — -2…-6 градусів. На дорогах прогнозують ожеледицю, місцями можливий слабкий сніг, однак загалом істотних опадів не передбачається.

У Києві вночі температура знизиться до -13…-15 градусів, удень буде близько -10. Опадів не очікується, але через мороз і вологу поверхні залишатимуться слизькими.

Нагадаємо, аномальне похолодання та снігопади накрили Україну. Експерти прогнозують, що холодна погода триматиметься як мінімум тиждень.