Морози ненадовго відступають: чого чекати від погоди наприкінці січня

Потепління в Україні / © ТСН.ua

В Україні у вівторок та середу, 28–29 січня, прогнозується потепління та відлига по всій території країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у ці дні істотно послабляться морози, а в більшості регіонів домінуватимуть нульові та плюсові температури. Вдень повітря прогріватиметься до 0…+3 градусів, на півдні очікується +3…+6 градусів, у Криму – до +6…+14.

Опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу можливі 28 січня на півночі, заході, в центральних областях та на Харківщині. Синоптики попереджають про місцями небезпечну ожеледь, яка може утворюватися не лише на дорогах і тротуарах, а й на вертикальних поверхнях.

У південних областях, а також на Донеччині та Луганщині істотних опадів не прогнозують.

У Києві в середу очікується волога хмарна погода з мокрим снігом або дощем. Також можливий туман, який знизить видимість до 300–500 метрів. Температура повітря вдень становитиме близько +1 градуса.

Водночас Наталія Діденко зазначає, що вже 30–31 січня в Україну почне надходити нова арктична повітряна маса, яка принесе чергове похолодання.

Синоптикиня наголосила, що погодні прогнози цієї зими залишаються складними, однак про можливі зміни температури важливо попереджати заздалегідь.

Раніше повідомлялось, що потепління, що прийшло до України, буде недовгим. Вже на початку лютого очікується нова хвиля похолодання. У деяких регіонах очікується до 20 градусів морозу.