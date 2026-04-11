Морози посилюються: синоптики попередили про нову хвилю холоду
Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища в Україні.
В Україні тримається досить холодна погода. Синоптики попереджають про сильні заморозки упродовж наступних кількох днів.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
За даними синоптиків, вночі проти неділі, 12 квітня, а також понеділка, 13 квітня, в Україні на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий
Окрім того, 12 квітня, на заході, півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській і в Харківській областях заморозки в повітрі — 0-3°. Синоптики попереджають про ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — наголосили в Укргідрометцентрі.
Погода на Великдень
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні до кінця тижня буде не дуже комфортною. Великдень також не потішить теплом. Зокрема, денна температура повітря буде +6-11 градусів.
У неділю, 12 квітня, на Великдень, в Україні практично повсюди періодично дощ, періодично прояснення. Потепління почне надходити до регіонів від 14 квітня.