Укрaїнa
14
1 хв

Морози, сніг і сильний вітер: синоптикиня розповіла про погоду на вихідні

Температура повітря буде контрастною.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Unsplash

Вихідними, 3-4 січня, в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У суботу в Україні буде тепло, вночі та вдень від 3 морозу до 3 градусів тепла. На півдні та сході до +2+6 градусів", - розповіла Діденко.

На мокрий сніг слід чекати на Лівобережжі, а також в Карпатах. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер залишатиметься сильним. Приазов’ї та в Криму пориви сягатимуть 15–22 м/с.

"У неділю вночі похолоднішає до -2-8 градусів. Вдень 4 січня буде -3+3 градуси, на півдні +2+8 градусів", - повідомила Діденко.

У більшості областей України в неділю періодично очікується сніг. У південній частині дощитиме, а в західних областях - без істотних опадів.

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" повідомили, якою буде погода у січні 2026-го. Зазначається, що у перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою за норму. Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

