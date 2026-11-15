Морози, туман і ожеледиця: якою буде погода в Україні 15 листопада

Погода в Україні 15 листопада / © ТСН

Реклама

У неділю, 15 листопада, Україна опиниться під впливом антициклону, який принесе переважно суху погоду. Опадів синоптики не очікують, однак уночі в багатьох регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, а на заході країни водіям доведеться бути особливо обережними.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Погода в Україні 15 листопада: антициклон, морози та відсутність опадів

Погоду в неділю, 15 листопада, визначатиме антициклон, центр якого розташується поблизу Одеської області. Через це в країні очікується мінлива хмарність і повна відсутність опадів.

Реклама

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3° до −2°, а в західних областях стовпчики термометрів опустяться до −1…−6°. Удень повітря прогріється до +3…+8°, на Закарпатті та півдні країни — до +10°.

© Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 15 листопада

«У Києві та на Київщині неділя також мине без опадів. Очікується мінлива хмарність і вітер змінних напрямків швидкістю 3–8 м/с. Уночі в області температура становитиме від +3° до −2°, у столиці — близько 0°. Удень повітря прогріється до +3…+8° по області та до +5…+7° — у Києві», — повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Дніпрі та Дніпропетровській області: скільки градусів буде 15 листопада

«Температура повітря вночі по області становитиме від −2° до +3°, у Дніпрі — +1…+3°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+10° по області та до +7…+9° — у самому місті», — повідомляє Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей.

Погода у Львові та на Львівщині 15 листопада: синоптики попередили про ожеледицю

Найбільше уваги синоптики звертають на Львівську область. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а на дорогах прогнозують ожеледицю. Вітер уночі буде південним зі швидкістю 3–8 м/с, удень зміниться на південно-східний і посилиться до 7–12 м/с. Температура в області вночі опуститься до 2–7° морозу, у Львові — до 3–5° нижче нуля. Удень повітря прогріється до +5…+10° по області та до +7…+9° — у місті.

Реклама

«На Львівщині та у Львові 15–16 листопада вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водіям радять знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів», — повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Одесі та Одеській області 15 листопада: прогнозують туман на дорогах

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, на Одещині 15 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Уранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, удень — південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від −2° до +3° по області та +1…+3° в Одесі. Удень повітря прогріється до +5…+10° та +7…+9° відповідно.

«На автошляхах області вранці місцями очікується туман із видимістю 200–500 м», — попереджають синоптики.

Реклама

Вздовж узбережжя Одещини вітер буде північно-західним, удень — південно-східним, 6–11 м/с. Опадів не прогнозують. Уночі та вранці можливий серпанок із видимістю 1–2 км. Хвилювання моря очікується легке, рівні моря залишатимуться безпечними. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, удень — +5…+10°. Морська вода прогріта до +10…+11°.

Погода у Харкові та Харківській області 15 листопада: прогноз синоптиків

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, на Харківщині 15 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5° по області та +1…+3° у Харкові. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8° по області та +5…+7° — у місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути зима 2026–2027 років в Україні. За прогнозом кліматологині Віри Балабух, сезон очікується на 1–2°C теплішим за кліматичну норму. Однак це не означає відсутності сильних морозів: під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах температура вночі може опускатися до −20°C. Найбільш нестійкою погода, за прогнозами, може бути в лютому.

Новини партнерів

Новини партнерів