Морози вдарять ще сильніше: прогноз погоди до кінця тижня

До України прийшли люті морози / © Associated Press

В Україні до кінця тижня очікуються складні погодні умови. Морози посиляться, очікуються сніг та сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, вітер стихне, лише завтра ще на Лівобережжі будуть пориви до 15-20 метрів за секунду. Напрямок — переважно західний.

«Найближчої ночі ще невеликий сніг у північних областях, а вдень мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном до півдня, сходу та Дніпропетровщини”, - зазначила вона.

Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів, проте на півдні, а ввечері в суботу і на сході очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром.

У західних областях найближчої ночі передбачається -12-18 градусів, завтра вдень -7-12 градусів.

На півночі та в центрі вночі -7-14 градусів, вдень 10-го січня -4-10 градусів.

На півдні та сході вночі -2-7 градусів, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У Києві 10 січня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Послаблення західного вітру до помірного. Найближчої ночі в столиці -12 градусів, завтра вдень -10 градусів, але на вечір суботи знизиться до -14 градусів.

У неділю в столиці без опадів, ожеледиця, вночі -15, вдень -12 градусів.

«11 січня очікуються складні погодні умови на півдні та сході України через черговий південний циклон — мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь. На решті території України в неділю, 11-го січня, без істотних опадів, на заході невеликий сніг. Мороз у неділю посилиться, лише тепло буде на Донеччині, Луганщині та в Криму», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що через значне погіршення погодних умов в Україні уряд розробляє рішення, яке дозволить співробітникам некритичних установ працювати вдома. Країну, нагадаємо, накрили сильні морози.