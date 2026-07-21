Морози від -10 можуть стати критичними: в "Укренерго" оцінили ризики для енергосистеми

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Наступний опалювальний сезон може стати серйозним випробуванням для української енергосистеми. В Укренерго попереджають, що найбільші ризики виникнуть у разі тривалих морозів від -10 градусів та нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише «Telegraf».

В Укренерго зазначили, що нинішня ситуація дає підстави для несприятливого прогнозу на майбутню зиму.

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У компанії пояснили, що, попри відновлення частини пошкоджених генерувальних потужностей, українська енергетична інфраструктура й надалі залишається вразливою до нових російських ракетних і дронових атак, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

«Навіть незважаючи на відновлення частини генеруючих потужностей, вони залишаються вразливими до масованих російських ракетно-дронових атак, у тому числі із застосуванням балістичного озброєння», — повідомили в Укренерго.

За інформацією компанії, наразі тривають роботи з відновлення пошкоджених енергооб’єктів та реалізуються проєкти розподіленої генерації.

Втім, нинішніх обсягів відновлення поки недостатньо, щоб повністю компенсувати втрату потужностей великих електростанцій, пошкоджених під час російських атак.

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Найскладніша ситуація, за оцінкою енергетиків, можлива під час тривалих морозів від -10 градусів.

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В Укренерго пояснюють, що під час сильних морозів будівлі протягом 6–8 діб поступово втрачають тепло. Через це українці масово використовують електрообігрівачі, що різко збільшує навантаження на енергосистему.

Якщо такий період збігатиметься з новими російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, ситуація може значно ускладнитися.

Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та працюють над посиленням стійкості енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

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Якою буде зима в Україні — останні новини

Нагадаємо, український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов такоє вважає, що наступної зими Росія може завдати Україні ще потужніших ударів по критичній інфраструктурі, ніж торік. За його словами, державі, війську та суспільству вже зараз потрібно готуватися до можливих криз.

До слова, Україна спільно з міжнародними партнерами активно готує енергетичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону. До зими планують відновити понад 10 ГВт генерації та створити близько 3 ГВт нових децентралізованих потужностей. Паралельно посилюють захист об’єктів від атак і спроможності ППО. Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що зима буде важкою, і підготовка триватиме незалежно від перебігу війни.

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