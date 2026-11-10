Морози, вітер і дощі: яким буде 10 листопада в Україні та коли буде потепління

Осінь / фото ілюстративне / © ТСН

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В Україні 10 листопада очікується переважно суха та прохолодна погода із сильним вітром.

За словами синоптикині Наталки Діденко у вівторок, 10 листопада, температура повітря упродовж дня коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, подекуди на півдні передбачається до +12 градусів вище нуля. На півночі, у центральних областях та на сході України буде від +3 до +7 градусів.

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«Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається. І лише ввечері 10-го листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу», — повідомляє Діденко.

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Водночас синоптикиня попереджає, що на Правобережжі України очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

Як прогнозує Діденко, цей тиждень в Україні не буде надто холодним: найтепліше буде на півдні та в Криму, де температура досягне +10…+16. У п’ятницю, 13 листопада, по всій країні очікується короткочасне відчутне потепління, проте вже на вихідних, 14–15 листопада, температура почне знижуватися.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що антициклон «KLAUS», що наповнений холодом, відтісняється активною Атлантикою на Каспій, що змінить повітряні потоки над Україною: замість арктичного холоду очікується надходження тепла з півночі Італії та Середземномор’я.

Атмосферний вихор «Pia» працюватиме як «потужний тепловий насос», закачуючи субтропічне повітря, що принесе поступове потепління на фоні періодичних дощів.

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У вівторок, 10 листопада, погода суттєво не зміниться — буде переважно хмарно, вночі близько 0, а вдень +5…+7 тепла. У середу та четвер посилиться вплив атмосферних фронтів із дощами, вночі місцями з мокрим снігом і рвучким вітром, а температура становитиме +2…+4 вночі та +6…+8 тепла вдень.

За даними Українського гідрометцентру, 10 листопада очікується хмарна погода з проясненнями та переважно південно-східним вітром зі швидкістю 5–10 м/с. Істотних опадів не передбачається, лише вдень у більшості західних областей пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Вдень температура повітря в Україні становитиме +3…+8 тепла, а на Одещині повітря прогріється до +12 вище нуля.

Погода в Україні 10 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 10 листопада.

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