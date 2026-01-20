Морози йдуть на спад: синоптикиня назвала дату, коли до України прийде відлига

Довгоочікуване потепління

Попри суворі морози, які зараз панують в Україні, атмфосфера вже готується до перепочинку. Послаблення холодів розпочнеться вже з середи, 21 січня, а наступного тижня очікується повноцінне потепління до «плюсів».

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, зима вже «починає мерзнути сама від себе», і невдовзі погода зміниться кардинально.

Коли чекати на потепління?

За прогнозом Діденко, процес відбуватиметься поступово:

Середа, 21 січня: денна температура почне «милосердшати». Після нічних -10…-17°C, вдень очікується -4…-8°C. На півдні країни температура може піднятися до 0 градусів .

Кінець тижня (25–26 січня): очікується пік потепління. Стовпчики термометрів вдень досягнуть позначки 0°C та навіть підуть у невеликий «плюс».

Прогноз на cереду, 21 січня

У середу погоду в Україні визначатиме антициклон. Це означає, що день буде сонячним та без опадів. Важливий індикатор змін — вітер змінить напрямок на південно-західний та південний, що є вірною ознакою наближення теплої повітряної маси.

У Києві 21 січня очікується суха погода. Вночі ще притисне мороз до -12…-14°C, проте вдень температура підніметься до -6…-8°C. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Магнітні бурі та полярне сяйво

Синоптикиня також зауважила, що у вівторок, 20 січня, Україну накрили сильні магнітні бурі. Саме вони стали причиною незвичного природного явища — полярного сяйва, яке вночі спостерігали мешканці Тернопільщини та Дніпропетровщини.

«Росія хоче позбавити нас усього світлого та теплого. Вони вирішили побороти весну напередодні потепління… Але вже не так далеко той час, коли атмосфера відправить зиму на реабілітацію до наступного року», — підкреслила Наталка Діденко.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом. За його словами, потрібно перетерпіти січень і лютий, а від березня ситуація має поступово покращуватись.