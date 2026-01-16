Морози затягуються: якою буде погода в Україні 16 січня

Морози не відступають / © unsplash.com

Сьогодні, 16 січня, в Україні вдень місцями сильний сніг. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу. Сьогодні на сході та південному сході країни вдень ітиме невеликий сніг. На решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця», — йдеться в повідомленні.

Температура у Вінницькій та північних областях місцями вдень -9…14°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни — -4…9°С. На Закарпатті вдень близько 0°С.

У Київській області та в столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень -9…14°С. У Києві -11…13°С.

Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями в західних та південних областях України повітря може прогрітися до плюсових значень.

А синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчими днями на більшості території України переважатиме холодна погода, а подекуди нічні морози вдарять до -20 градусів.