Морпіх з Маріуполя одружився після полону: вона писала листи, а він терпів тортури

Морпіх Дмитро Чорний та його наречена Діана Щикот / © Суспільне Кропивницький

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Наступного дня після повернення з російського полону 23-річний морський піхотинець Дмитро Чорний освідчився своїй коханій. Його дівчина, 24-річна Діана Щикот з Кропивницького чекала його понад три роки.

Історію цієї пари розповіло британське видання The Guardian.

Весь цей час Діана писала листи коханому, які довго не потрапляли до адресата. А Дмитро переживав жорстокі тортури і намагався не думати про неї та своїх рідних, яких, здавалося, він більше ніколи не побачить.

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Останнє листування перед полоном

Дмитро Чорний вступив до лав морської піхоти наприкінці 2021 року, вирішивши, що його початкова ідея про юридичну освіту йому не підходить. Після базової підготовки у Херсоні він потрапив на службу до азовського порту Маріуполь.

На самому початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року 501-ша бригада, в якій служив Чорний, однією з перших вступила в прямий бій з російськими окупантами. Згодом він приєднався до оборонців «Азовсталі».

Під російськими обстрілами Дмитро 12 березня написав повідомлення Діані в месенджері, скориставшись Інтернетом від терміналу Starlink. Він написав, що у нього все добре і додав: «Я так тебе люблю і сумую за тобою. Сподіваюся, у тебе все гаразд. Сподіваюся, ти надішлеш мені повідомлення».

Діана відповіла, попросивши зателефонувати, і сказала, що чекає на нього.

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Але наступного разу закоханим вдалося поспілкуватися лише майже через три роки. 12 квітня українським захисникам «Азовсталі» наказали скласти зброю і морпіх опинився в полоні.

Лише незадовго до свого звільнення Дмитро отримав один із сотень листів від коханої, який йому нарешті передала охорона російської в’язниці. Коли охоронець передав йому складений клаптик паперу, він побачив на ньому контур сердечка і по його щоках потекли сльози.

Тортури в полоні

Увесь цей час, коли морпіха Дмитра Чорного утримували спершу в Оленівці, а потім в російському Камишині, він намагався не думати про Діану та своїх рідних. Це був його споіб вижити.

«Увімкнути режим, ніби ти народився в полоні», — пояснив потім він.

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Українських полонених утримували по 10 осіб у чотиримісних камерах. Там не можна було піднімати голову чи розмовляти. За вікном — лише звуки радіо з російською пропагандою.

Українців змушували вчити гімн Росії та «Катюшу». За найменшу непокору били палицями, електрошокерами, відправляли у карцер. Інколи — цькували на них собак.

Під час допитів одягали мішок на голову, підключали електричні дроти до пальців, били шокером між ніг. Все для того, щоб вибити зізнання в тому, чого не робив.

З полону — на весілля

Дмитра Чорного звільнили під час обміну 19 квітня. Уже наступного дня він освідчився коханій, а нещодавно пара одружилася.

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Діана каже, що коханий залишився таким самим, яким був тоді, коли вона його бачила востаннє перед великою війною — 1 січня 2022 року.

«Для мене він не змінився», — каже дівчина.

Однак адаптація до вільного життя після трьох років знущань у полоні насправді є непростою. Дмитро Чорний проходить реабілітацію. Від часу повернення з ним працювали троє психологів.

«Із частковим успіхом», — зізнається він.

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Нагадаємо, під час обміну полоненими до України повернувся боєць, всі родичі якого залишилися на окупованих територіях.