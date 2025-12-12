«Моршинська» передала 1,7 млн грн на реабілітацію ветеранів у межах проєкту «Воля рухатись вперед»

Реклама

У 2025 році 1 грн з кожної банки «Воля» зі смаком «Оригінальний» спрямована на відновлення захисників після тяжких поранень. Кошти в першу чергу планують витратити на реабілітаційне обладнання та ортопедичні вироби для важкопоранених військових, комплектуючі для високоточних апаратів, які допомагають захисникам відновлювати моторику рук, і набори для транспедикулярної фіксації хребта.

Передання коштів є одним з етапів масштабного проєкту, мета якого — привернути увагу суспільства до необхідності підтримки ветеранів і створити умови для їх повернення до активного життя. Ініціатива охопила ряд активностей, серед яких:

надихаюча серія відео , де ветерани тренуються разом із професійними спортсменами;

публікації в медіа про ветеранів і їхню незламну силу духу;

відкрите тренування з ветеранами в Києві на ВДНГ.

Серед героїв проєкту:

Сергій Острінський, бронзовий призер Invictus Games і чемпіон України з пара легкої атлетики зі штовхання ядра.

Дмитро Терещенко, чемпіон змагань Oceanman 2024 і модель року Ukrainian Fashion Industry Awards.

Ростислав Приступа, ветеран морської піхоти та оборонець Маріуполя.

Соціальна ініціатива також вийшла за межі спорту: у партнерстві з книгарнею Readeat «Воля рухатись вперед» представила добірку книжок-рекомендацій від ветеранів.

Проєкт охопив понад 5 мільйонів людей, його також підтримали інші ветерани й лідери думок: футболіст Андрій Пельвецький, волонтерка Вікторія Чайківська, чемпіон світу з жиму лежачи Костянтин Єзик, чемпіон України з фітнесу Тарас Копилов, бойова медикиня Олена Риж та інші.

«Кожен внесок і кожна небайдужа дія — це не просто допомога ветеранам, а створення культури підтримки, що формується спільними зусиллями. Щира вдячність усім, хто долучився до ініціативи “Воля рухатись вперед”. Участь бізнесу і суспільства дозволяє нашим захисникам швидше повертатися до активного життя та відчувати впевненість у майбутньому. І це найцінніший результат нашої роботи. Разом ми формуємо середовище, де підтримка стає нормою, а вдячність — щирою і щоденною», — зазначає Оксана Панкіна, комунікаційна директорка IDS Ukraine.

Центр NextStep Ukraine працює в Ірпені й у Львові, щодня тут можуть проходити реабілітацію близько 45 військових. Спорт, фахове обладнання та інтенсивні програми NextStep щодня дають шанс тим, хто починає шлях відновлення з нуля.

«Потреба в реабілітації зростає щодня, і ми отримуємо дедалі більше запитів від військових і ветеранів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб опрацьовувати ці запити, але одних зусиль команди недостатньо. Центру потрібні як партнерства та сталі інвестиції, так і постійна підтримка суспільства», — коментує Тетяна Грубенюк, директорка центру Next Step Ukraine.

Проєкт «Воля рухатися вперед» — частина великої системної роботи, яка буде продовжена й у 2026 році.