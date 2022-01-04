Морська коса з готелями та казино: в Одеській області будуватимуть нове місто-курорт

Інвестиційний проєкт під назвою “Дунайя” затвердила Одеська ОДА.

На півдні Одеської області, на косі між штучним озером Сасик та Чорним морем розпочнеться реалізація масштабного інвестиційного проекту під назвою “Дунайя”, який передбачає будівництво курортного міста.

Про це повідомив помічник голови облдержадміністрації Юрій Дімчогло на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши розпорядження від 29 грудня 2021 року про заснування державного підприємства “Дунайя”.

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За попередніми оцінками, обсяг інвестицій має становити від 2 до 3 млрд. доларів США. На незайманій природній косі збудують 10 км набережної з готелями та казино.

Ініціатори проєкту вважають, що нове місто-курорт зможе скласти гідну конкуренцію Затоці.

“Ну що, Затока, тримайся”, - написав з цього приводу Юрій Дімчогло.

Натомість екологи не поділяють радості від такої ініціативи. В.о. директора національного природного парку “Тузлівські лимани” Ірина Вихристюк зауважила, що поруч розташовані чотири курорти, які не розвиваються, і висловила сумнів у доцільності спорудження ще одного - на місці з унікальною природою.

Нагадаємо, влітку 2021 року у Затоці попри дуже брудне море, пляжі були переповнені туристами. Однак українці скаржилися на сервіс та їжу.

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