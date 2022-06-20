"Морська міна": сміттєвий пакет здійняв паніку на одному з пляжів Одещини

В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад.

Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також ВКД.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Чорний об'ємний підозрілий предмет, що пильні спостерігачі виявили у прибережних водах поблизу одного з пляжів Одещині, та сприйняли за морську міну, виявився сміттєвим пакетом із залишками пікніку якихось відпочивальників.

«Дякуємо громадянам за пильність і свідомий вибір у бік безпеки. Вчасне повідомлення відповідних служб і оперативна перевірка - найкращий спосіб вберегти себе і оточення. Пам’ятайте про дотримання алгоритмів дій під час сигналів про повітряну небезпеку, не дозволяйте ворогу тиснути на вашу свідомість і впевненість у нашій Перемозі! В єдності наша сила! Саме так все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що у ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що українська ППО збила над Одеською областю дві крилаті ракети окупантів.

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