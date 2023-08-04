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Морські дрони атакують Новоросійськ та "бавовна" у Криму: головні новини ночі 4 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1026
Час на прочитання
1 хв
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Морські дрони атакують Новоросійськ та "бавовна" у Криму: головні новини ночі 4 серпня 2023 року

Головні події ночі, 4 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 серпня 2023 року:

  • "Атака морських дронів": у Росії повідомили про вибухи на морі в Новоросійську Читати далі –> 
  • США введуть проти Ірану нові санкції через підтримку Росії Читати далі –> 
  • Вночі в Криму пролунали вибухи, у Феодосії частково зникло світло Читати далі –> 
  • ЗСУ задіяли резерви для прориву на Запорізькому напрямку - The Washington Post Читати далі –> 
  • У Сирії вбили лідера терористів ІДІЛ Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
1026
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