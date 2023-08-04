Морські дрони атакують Новоросійськ та "бавовна" у Криму: головні новини ночі 4 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 4 серпня 2023 року:
- "Атака морських дронів": у Росії повідомили про вибухи на морі в Новоросійську Читати далі –>
- США введуть проти Ірану нові санкції через підтримку Росії Читати далі –>
- Вночі в Криму пролунали вибухи, у Феодосії частково зникло світло Читати далі –>
- ЗСУ задіяли резерви для прориву на Запорізькому напрямку - The Washington Post Читати далі –>
- У Сирії вбили лідера терористів ІДІЛ Читати далі –>
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