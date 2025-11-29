ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
510
1 хв

Морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ

Танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Морські дрони

Морські дрони / © ТСН

Морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі.

Про це повідомили джерела в СБУ у коментарі «Суспільному».

Під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

Тепер нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ фактично виведені з експлуатації.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об’єкти.

