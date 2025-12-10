ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
88
1 хв

Морські дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ

Атака на танкер — спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Дмитро Гулійчук
Удар по танкеру Dashan. Скриншот з відео

Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до «тіньового флоту» РФ.

Про це передають джерела ТСН.ua в СБУ.

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України до портового терміналу «Новоросійськ». Корабель йшов максимальним ходом і з вимкненим транспондером.

Операція була здійснена спільними силами 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень і, за попередньою інформацією, був виведений з ладу. На відео видно потужні вибухи в районі корми.

За приблизними підрахунками, вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.

Раніше проти судна Dashan санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Зазначається, що за останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту РФ, який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції.

«СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету РФ», — додає наше джерело.

Зауважимо, що російські пропагандисти істерично відреагували на ефективний удар дронів СБУ і поскаржилися, що українці «безкарно» знищують кораблі РФ.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ вивели з ладу термінал зрідженого газу в російському порту «Темрюк».

