Морські дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ
Атака на танкер — спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.
Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до «тіньового флоту» РФ.
Про це передають джерела ТСН.ua в СБУ.
Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України до портового терміналу «Новоросійськ». Корабель йшов максимальним ходом і з вимкненим транспондером.
Операція була здійснена спільними силами 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.
Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень і, за попередньою інформацією, був виведений з ладу. На відео видно потужні вибухи в районі корми.
За приблизними підрахунками, вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.
Раніше проти судна Dashan санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.
Зазначається, що за останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту РФ, який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції.
«СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету РФ», — додає наше джерело.
Зауважимо, що російські пропагандисти істерично відреагували на ефективний удар дронів СБУ і поскаржилися, що українці «безкарно» знищують кораблі РФ.
Раніше повідомлялося, що дрони СБУ вивели з ладу термінал зрідженого газу в російському порту «Темрюк».