Морські піхотинщі за тижень знищили 88 окупантів та 4 танки

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.
Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах.
Про це повідомляє командування морської піхоти у повідомленні у соціальних мережах.
За уточненими даними в період з 19.11.2022 по 25.11.2022 наші воїни знищили: особового складу – 88 окупантів, танків – 4, БМП - 3, ББМ – 1, САУ – 6, причепної артилерії – 1, ЗРК – 1, мінометів – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а також 4 сховища з боєприпасами.
Слава Україні!
Нагадаємо, що російські окупанти задля доукомплектування та поповнення втрат своїх підрозділів переміщують особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. окрема, йдеться про Донеччину.
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