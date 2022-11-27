Морські піхотинщі за тижень знищили 88 окупантів та 4 танки

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.

Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах.

Про це повідомляє командування морської піхоти у повідомленні у соціальних мережах.

За уточненими даними в період з 19.11.2022 по 25.11.2022 наші воїни знищили: особового складу – 88 окупантів, танків – 4, БМП - 3, ББМ – 1, САУ – 6, причепної артилерії – 1, ЗРК – 1, мінометів – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а також 4 сховища з боєприпасами.

Слава Україні!

Також читайте Прикордонники знищили наглядовий пункт окупантів на Донеччині

Нагадаємо, що російські окупанти задля доукомплектування та поповнення втрат своїх підрозділів переміщують особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. окрема, йдеться про Донеччину.

Читайте також:

Втрати ворога на 25 листопада: ЗСУ знищили 430 російських загарбників