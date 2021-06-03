Морські рейси: "Укрзалізниця" відновлює курсування потягів з Дніпра і Кривого Рогу до Бердянська

Нещодавно запустили потяг для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного до Одеси.

"Укрзалізниця" (УЗ) від 10 червня відновлює курсування потягів Дніпро-Бердянськ та Кривий Ріг-Бердянськ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ці потяги відправлятимуться по парних числах, назад - по непарних. Відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття до Бердянська о 8:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 8:23.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від червня запускає два нових потяги до моря в Генічеськ (Херсонська область) з Кривого Рогу, Дніпра й Івано-Франківська. Нещодавно "Укрзалізниця" запустила потяг для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та цілої агломерації східноукраїнських міст до Одеси. Також відкрито інші "морські" рейси до літнього сезону: жителі Чернігова та Сум можуть купувати квитки на швидкий поїзд до Одеси, а для львів'ян з'явилося нове щоденне літнє сполучення з Бердянськом.

Також після понад річної перерви "Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення. З Києва 1 червня вирушив потяг до Відня, який проходитиме і через Будапешт.

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