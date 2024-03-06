Морський дрон, на який збирали гроші українці, отримав гучну назву: Федоров показав та розповів деталі

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав перший іменний морський дрон - він отримав назву “Авдіївка”. Це один із дронів, на які збирали гроші українці.

Про це міністр написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, дрони Sea Baby, на які збирали гроші український бізнес, відомі блогери та громадяни - унікальна розробка СБУ. Їх проєктують та збирають в Україні й після успішних випробувань відпускають полювати на російський флот. Вони здатні нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 кілометрів.

“Це перший дрон, виготовлений СБУ за сприяння UNITED24. У нього значно краща морехідність та інші властивості. Це універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати різне озброєння. Воно вже дуже добре себе показало, вразивши п’ять російських кораблів біля Севастопольської бухти восени минулого року. Човни міцні, потужні, витривалі”, — розповів Хантер, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ.

Водночас Михайло Федоров додав, що Україна - помститься за кожне українське місто та захистить українські води від ворожих посудин.

Нагадаємо, що повітряна підтримка, яка стала "агресивнішою", російських військ на лінії фронту допомогла російським військам нещодавно просунутися на сході України, зокрема захопити Авдіївку.

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