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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Морський дракон" на пляжі в Одесі: біолог пояснив, чи є небезпека для туристів

В Чорному морі біля Одеси помітили отруйного «морського дракона». Чи загрожує ця риба відпочивальникам — відповідь біолога.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Морський дракон

Морський дракон / © Суспільне надбання

На пляжі в Одесі помітили рибу, яку називають «морським драконом» — йдеться про отруйного мешканця морського дна, що трапляється у теплу пору року біля піщаних узбереж.

Про це розповів доктор біологічних наук Віктор Демченко в ефірі Українського Радіо.

За його словами, «морський дракон» або морська змійка — не новинка для Чорного моря. Це типовий вид для прибережної зони з піщаним дном. У теплий період року риба може підходити ближче до берега, тому її іноді помічають відпочивальники.

За його словами, ця риба завдовжки 15–20 сантиметрів заривається в пісок. Її укус може викликати набряк і підвищення температури, проте небезпека для життя мінімальна — рівень отруєння порівнюють з укусом павука. Демченко зауважив, що смертельних випадків спровокованих цією рибою він особисто не зустрічав.

Щодо повідомлень про появу риби фугу в Чорному морі, біолог наголосив: такі випадки не підтверджуються. Востаннє її фіксували у Севастополі ще у 2018 році, а з огляду на низьку солоність Чорного моря, її масове поширення неможливе.

На думку експерта, чутки про небезпечних морських істот — це радше прояв паніки, ніж реальна загроза.

Нагадаємо, в українських річках і ставках стрімко поширюється чужорідна рибка — амурський чебачок. Вона родом із Далекого Сходу, зокрема Японії та Китаю. Незважаючи на свої невеликі розміри (до 10 см), чебачок дуже агресивний та витісняє місцеві види з українських водойм.

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