Як морський дрон ЗСУ опинився біля берегів НАТО: Україна зробила заяву

Морський дрон / © СБУ

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Один з морських дронів ВМС ЗСУ під час виконання завдання в Чорному морі втратив управління та опинився поблизу румунського узбережжя, змусивши командування вжити термінових заходів.

Про це повідомили Військові-морські сили ЗСУ у Мережі.

Під час виконання бойових завдань у Чорноморській операційній зоні один із морських безекіпажних катерів ВМС втратив керування та був винесений до узбережжя Румунії через вплив засобів радіоелектронної боротьби противника.

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«Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення«, — наголошується в заяві.

Вибух морського дрона в Румунії — що відомо

Нагадаємо, 5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон, схожий на ті, що використовуються у війні проти України. Об’єкт виявили біля причалів, після чого влада активувала «червоний» план втручання, евакуювала порт і прилеглу зону. Постраждалих немає.

Проводиться обстеження акваторії через ризик наявності інших апаратів, прокуратура проводить розслідування. Президент Румунії Нікушор Дан наголосив на високому рівні небезпеки через війну в Україні та пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для безпеки.

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