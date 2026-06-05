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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
928
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Як морський дрон ЗСУ опинився біля берегів НАТО: Україна зробила заяву

Український морський безпілотник вийшов з-під контролю через втручання ворожих засобів РЕБ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Морський дрон

Морський дрон / © СБУ

Доповнено додатковими матеріалами

Один з морських дронів ВМС ЗСУ під час виконання завдання в Чорному морі втратив управління та опинився поблизу румунського узбережжя, змусивши командування вжити термінових заходів.

Про це повідомили Військові-морські сили ЗСУ у Мережі.

Під час виконання бойових завдань у Чорноморській операційній зоні один із морських безекіпажних катерів ВМС втратив керування та був винесений до узбережжя Румунії через вплив засобів радіоелектронної боротьби противника.

«Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення«, — наголошується в заяві.

Вибух морського дрона в Румунії — що відомо

Нагадаємо, 5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон, схожий на ті, що використовуються у війні проти України. Об’єкт виявили біля причалів, після чого влада активувала «червоний» план втручання, евакуювала порт і прилеглу зону. Постраждалих немає.

Проводиться обстеження акваторії через ризик наявності інших апаратів, прокуратура проводить розслідування. Президент Румунії Нікушор Дан наголосив на високому рівні небезпеки через війну в Україні та пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для безпеки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
928
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