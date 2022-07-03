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"Моряки співають з Кобзоном для риб": вибух катера окупантів в Маріуполі підтвердила міська влада

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"Моряки співають з Кобзоном для риб": вибух катера окупантів в Маріуполі підтвердила міська влада

з відкритих джерел

Неподалік Маріуполя підірвався російський катер "Акула".

Він наткнувся на водну міну.

Цю інформацію підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з козбзоном пісні для риб", - проінформував Андрющенко. 

Також за його словами, ще одна приємна новина -  в Маріуполі згорів склад окупантів з награбованим майном.

"На Східному на Лівобережжі окупанти-мародери облаштували склад награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам.  Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 липня українські військові знищили 35 870 окупантів. Також армія агресора залишилась без 1582 танків. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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