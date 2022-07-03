"Моряки співають з Кобзоном для риб": вибух катера окупантів в Маріуполі підтвердила міська влада

"Моряки співають з Кобзоном для риб": вибух катера окупантів в Маріуполі підтвердила міська влада

Неподалік Маріуполя підірвався російський катер "Акула".

Він наткнувся на водну міну.

Цю інформацію підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з козбзоном пісні для риб", - проінформував Андрющенко.

Також за його словами, ще одна приємна новина - в Маріуполі згорів склад окупантів з награбованим майном.

"На Східному на Лівобережжі окупанти-мародери облаштували склад награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 липня українські військові знищили 35 870 окупантів. Також армія агресора залишилась без 1582 танків. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.