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Мошки в Україні: чому їх укуси небезпечні та коли варто бігти до лікаря
Лікар попереджає: якщо реакція на укус не минає за добу або супроводжується підвищеною температурою, нудотою, слабкістю, варто терміново звернутися до лікаря.
Навіть один укус мошки може спричинити серйозну реакцію, а в окремих випадках — призвести до анафілактичного шоку.
Про це в ефірі «Київ 24» розповів лікар-алерголог вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Назаренко.
Фахівець пояснив, що на відміну від комара, мошка не просто проколює шкіру, а буквально її прогризає, вводячи у ранку білки зі своєї слини. Саме ці білки містять подразнюючі речовини, які викликають в організмі викид гістаміну й можуть спричинити токсико-алергічну реакцію.
«Це дуже індивідуально, але навіть один укус мошки може викликати анафілаксію у людей із підвищеною чутливістю, особливо якщо є алергія на комах», — зазначив лікар.
Також мошки можуть переносити інфекційні та паразитарні захворювання, серед яких — дирофіляріоз та онхоцеркоз. Інфікування можливе як бактеріями, так і вірусами.
Ще одна небезпека — вторинне інфікування місця укусу, яке може проявитися через кілька днів у вигляді набряку, почервоніння, сильного свербежу або гнійного запалення.
Нагадаємо, у Львівській області госпіталізували 60-річного чоловіка з тяжкою формою гепатиту А, ймовірно спричиненою вживанням води з гірського джерела.