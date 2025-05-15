Мошки в Україні: чому їх укуси небезпечні та коли варто бігти до лікаря

Мошки

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Навіть один укус мошки може спричинити серйозну реакцію, а в окремих випадках — призвести до анафілактичного шоку.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів лікар-алерголог вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Назаренко.

Фахівець пояснив, що на відміну від комара, мошка не просто проколює шкіру, а буквально її прогризає, вводячи у ранку білки зі своєї слини. Саме ці білки містять подразнюючі речовини, які викликають в організмі викид гістаміну й можуть спричинити токсико-алергічну реакцію.

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«Це дуже індивідуально, але навіть один укус мошки може викликати анафілаксію у людей із підвищеною чутливістю, особливо якщо є алергія на комах», — зазначив лікар.

Також мошки можуть переносити інфекційні та паразитарні захворювання, серед яких — дирофіляріоз та онхоцеркоз. Інфікування можливе як бактеріями, так і вірусами.

Ще одна небезпека — вторинне інфікування місця укусу, яке може проявитися через кілька днів у вигляді набряку, почервоніння, сильного свербежу або гнійного запалення.

Нагадаємо, у Львівській області госпіталізували 60-річного чоловіка з тяжкою формою гепатиту А, ймовірно спричиненою вживанням води з гірського джерела.

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