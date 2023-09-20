Посилення мобілізації в Україні: коли може бути і від чого залежить

Дедалі більше видань з посиланням на власні джерела повідомляють, що Росія найближчими тижнями може провести нову хвилю мобілізації.

Так, за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), в РФ готуються провести ще одну хвилю мобілізації в резерв восени.

У канадській розвідці додають, що в окупантів не вийшло провести успішний наступ, тому Росія може провести повторну мобілізацію найближчим часом.

Яким чином відповідатиме Україні і чи планують у нашій державі дзеркальні заходи – ще більше посилення мобілізації, ніж є зараз, розбирався ТСН.ua.

Посилення мобілізації в Україні

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що Україна має відповідно реагувати, якщо РФ знову вирішить набирати сотні тисяч гарматного м'яса.

"Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили і засоби є в росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краю, формуємо нові. Звісно, якщо мобілізація в Росії йтиме таким темпом, нам потрібно буде мобілізацію збільшувати для того, щоб можна було адекватно реагувати", – сказав він.

Вибору немає: або мобілізація, або геноцид

Військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник наголошує: українці, для того, щоб вижити, мусять продовжувати мобілізацію.

"Путін б’ється за владу насмерть, скільки буде треба кинути у грубку цієї війни росіян – стільки він і кине. Вибору у нас нема. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було у світі", – попередив Черник.

Цифровізація

Мобілізація пролила світло на проблеми застарілих систем ТЦК і СП (військкоматів для) виявлення придатних до служби чоловіків та призову до лав Збройних сил. Тому в Україні вирішили створити електронний реєстр призовників.